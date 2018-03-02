Дана Борисова похорошела и помолодела после реабилитации

Вчера, 21:05

Многие парни считают Дану самой красивой и сексуальной артисткой России. Борисова похорошела и помолодела после прохождения реабилитации в Таиланде.

Программу «Армейский магазин» ожидали все любознательные мужчины, а у многих юношей плакаты Борисовой висели дома над кроватью. Дана принимала активное участие во всевозможных эротических фотосессиях и была одной из главных светских львиц на многих мероприятиях. Но однажды девушка совершила ошибку, которая стоила ей своей репутации и отношений с близкими. У Даны были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Из-за этого инцидента многие друзья и даже родственники отвернулись от девушки. Бывший супруг, дочь и даже родная мать не поддержала ее в такой трудный период жизни. Но Борисова не отчаялась и добровольно легла в реабилитационный центр в Таиланде на целый год.

Сейчас она вернулась оттуда совершенно другим человеком. Она цветет и пахнет, наполнена силой и энергией. Готова к новым подвигам. Борисова похорошела, стала выглядеть еще моложе, а, главное, приехала совершенно свободной от проблем с алкоголем и наркотикам. По словам ведущей, она даже не сделала глотка шампанского в новогоднюю ночь. Вместо этого просто пошла спать.