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Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали родителями

Вчера, 19:57

78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина Млодик стали родителями. Соответствующий пост появился на странице артиста в Facebook еще 21 февраля.

Сообщение было интригующим, но ясности внесла сама Ирина Млодик. Она поблагодарила за поздравления, подтвердила рождение ребенка и обратилась с просьбой поиска няни. Каким образом произошло появление малыша на свет, не уточняется, но Эммануил Виторган и его жена станут гостями на передаче «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой. Естественно, теледива коснется и этой области их жизни.

Предположительно, звездная парочка прибегла к услугам суррогатной матери, что очень удобно и модно в современном шоубизе. Счастливые родители не спешат делиться подробностями своей личной жизни с поклонниками и журналистами. По неподтвержденной информации, у Виторгана и Млодик родилась дочь, это их первый общий ребенок.


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