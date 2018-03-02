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Ирина Шейк сфотографировалась для Vogue с торчащими сосками

Вчера, 19:36

Модель Ирина Шейк поделилась со своими поклонниками новой обложкой журнала Vogue. Поклонники были приятно удивлены откровенной фотографией и торчащими сосками.

 Российская модель появилась на обложке модного журнала уже не в первый раз, и как всегда образ ее пропитан сексуальностью. На очередной фотографии девушка предстала в белой блузке, которая эротично обтягивает грудь. Поклонники с восхищением отметили то, как торчат соски Ирины. Саму же фотографию Шейк подписала как «No hair, no make-up, just me», указывая на то, что для снимка не прибегали ни к укладке, ни к макияжу.

Подписчики супермодели в Instagram с восторгом отнеслись к ее появлению в таком виде, прокомментировав публикацию на нескольких языках. «Красива! Только сегодня вспомнила, как видела Вас в отеле на отдыхе, без мейка - нереально красивая», «Это суперобложка! И вы прям идеальная! Как хорошо, что можно видеть на обложках и такую, чистую красоту!», - восхитились поклонники Ирины Шейк.


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