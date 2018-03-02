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Максим Галкин показал редкие кадры с маленькой Лизой

Вчера, 19:24

Максим Галкин показал своим поклонникам редкие кадры с маленькой Лизой. На видео девочке только 1,5 годика, а сейчас близнецам уже по четыре года.

Алла Пугачева, в отличие от Максима Галкина, бережет свою семью от любопытных глаз поклонников и журналистов. На ее странице редко можно увидеть фотографии любимого супруга и маленьких Лизу и Гарри, а потому фанатам певицы стоит поискать ценные кадры из жизни Примадонны на странице юмориста.

Сегодня Максим Галкин опубликовал видео со своей дочерью, когда малышке было всего 1,5 годика. Сам шутник прокомментировал ролик так: «Как время летит! Здесь Лизочке всего полтора года». На нем молодой отец разговаривает со смышленой девочкой, которая показывает умственное развитие не по годам. Ролик оценили почти 1,2 миллиона юзеров, многие засыпали звездного родителя комплиментами касательно прелестной дочурки.


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