VistaNews.ru


Эвелина Блёданс показала джентльмена, с которым проводит вечер пятницы

Вчера, 19:48

Актриса Эвелина Блёданс показала подписчикам в Instagram джентльмена, с которым проведёт вечер пятницы. Подписчики восхитились её выбором.

Звезда российского кино Эвелина Блёданс рассказала, как предпочитает проводить вечер пятницы. Артистка опубликовала в Instagram видео, где танцует со своим 5-летним сыном. Звезда рассказала: «Кто-то в пятницу идёт в клубы, кто-то тусит. А мне бы прижаться к своему пупсу и дышать им! Он мой, ангел, моё сердечко, моё ВСЁ! Пятничный вечер с джентльменом».

Подписчики высоко оценили выбор Блёданс: «Вы большая молодец, счастья вам». Всего за 5 минут её видео с сыном посмотрели больше тысячи человек. На своей странице Эвелина довольно много внимания уделяет сыну, а её поклонники всегда положительно реагируют на такие публикации. На Instagram звезды сейчас подписан 1 миллион человек.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.