Эвелина Блёданс показала джентльмена, с которым проводит вечер пятницы

Вчера, 19:48

Актриса Эвелина Блёданс показала подписчикам в Instagram джентльмена, с которым проведёт вечер пятницы. Подписчики восхитились её выбором.

Звезда российского кино Эвелина Блёданс рассказала, как предпочитает проводить вечер пятницы. Артистка опубликовала в Instagram видео, где танцует со своим 5-летним сыном. Звезда рассказала: «Кто-то в пятницу идёт в клубы, кто-то тусит. А мне бы прижаться к своему пупсу и дышать им! Он мой, ангел, моё сердечко, моё ВСЁ! Пятничный вечер с джентльменом».

Подписчики высоко оценили выбор Блёданс: «Вы большая молодец, счастья вам». Всего за 5 минут её видео с сыном посмотрели больше тысячи человек. На своей странице Эвелина довольно много внимания уделяет сыну, а её поклонники всегда положительно реагируют на такие публикации. На Instagram звезды сейчас подписан 1 миллион человек.