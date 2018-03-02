Участник «Дома-2» Артём Сорока встречается с Настей Рыбкой

Вчера, 19:07

Выпускник российского телевизионного шоу «Дом-2» Артём Сорока начал встречаться с инструктором по соблазнению Настей Рыбкой. Фанаты узнали это после того, как увидели в социальных сетях их совместные фото.

Как оказалось, Настя Рыбка и Артём Сорока, который участвовал в съёмках «Дома-2» на Сейшельских островах, вместе ходили на курсы соблазна от Алекса Лесли, который называет себя секс-инструктором. Настя Рыбка и скандальный мужчина прокомментировали совместное фото, дав Артёму Сороке титул «минского соблазнителя».

Фанаты «Дома-2» и Насти Рыбки очень заинтересовались этими намёками и слухами. Они считают, что Сорока занимается деятельностью, которая очень похожа на бизнес Рыбки. Однако пока что никаких комментариев со стороны популярных в Сети молодых людей не появлялось.