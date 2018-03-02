Юлия Началова сообщила, что беременна от Прохора Шаляпина

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Юлия Началова постоянно находится в эпицентре скандала. Теперь певица заявила, что ждет ребенка от Прохора Шаляпина.

На своей страничке в социальной сети Instagram Юлия Началова порадовала поклонников информацией о своем участии в программе «Сегодня вечером». Выпуск был посвящен легендарной программе «Утренняя звезда». Ее участниками стали, помимо самого Юрия Николаева, Анжелика Варум, Настя Макаревич и другие звезды.

В социальной сети Началова опубликовала фото с Шаляпиным, в комментариях к ней певица сообщила, что считает певца самым крутым шоуменом страны. Кроме этого, она поделилась информацией о том, что между ними стал таять лед. Звезда заявила, что, присев рядом с Шаляпиным, почувствовала, что беременна и именно от него.

Фанаты звезды очень неоднозначно отнеслись к таким высказываниям Началовой. Многие оценили ее чувство юмора, а некоторые посчитали певицу не в своем уме. Прохор Шаляпин пока не высказал своего мнения по поводу такой шутки своей коллеги. Как известно фанатам, он предпочитает женщин постарше и неоднократно рассказывал, что не собирается заводить детей.