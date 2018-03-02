Борис Смолкин боится ухода молодой жены Светланы

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Борис Смолкин, звезда сериала «Моя прекрасная няня», боится ухода молодой жены Светланы. Сегодня, 2 марта, актер отмечает 70-летний юбилей в Доме актера, куда пригласил родных и близких.

По словам Бориса Смолкина, он встретил Светлану двадцать лет назад, в браке у них родился сын Глеб. Парню сейчас уже 18 лет, и он профессионально занимается фигурным катанием. Также у артиста есть 43-летний сын Владимир от первого брака. Смолкин осознавал все сложности, когда брал в жены молодую женщину. Она может покинуть его в определенный момент, но сейчас верная жена с ним, и он безмерно счастлив этому.

Актер считает, что оставаться в браке им помогает не только любовь, но и внимательность мужа как мужчины. Он всегда помнит важные даты и старается отмечать их с подарками и весельем. Борис Смолкин очень боится, что Светлана может покинуть его, ведь ему уже семьдесят и он не молодеет.