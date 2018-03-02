Завтра Ольга Бузова даст концерт во Владивостоке

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Концертный тур Ольги Бузовой по Дальнему Востоку продолжается. Завтра, 3 марта, певица выступит для своих поклонников во Владивостоке.

Ольга Бузова анонсировала для своих фанатов из Владивостока масштабное выступление. Билеты на концерт певицы полностью распроданы, однако продолжается ажиотаж среди тех, кто не успел приобрести пригласительные.

Некоторые граждане решили подзаработать, скупили билеты на концерт Бузовой и продают их по двойной цене. В своем аккаунте в Instagram Бузова пригласила поклонников на концерт во Владивостоке и отметила, что в этом городе родилась ее любимая мама. Также Бузова поблагодарила фанатов из Хабаровска, которые на ее концерте были очень активными. Для них певица вышла на бис.