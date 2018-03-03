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В руках Ким Кардашьян заметили ретро-телефон Ferrari

Сегодня, 01:45

В руках американской теледивы Ким Кардашьян поклонники заметили ретро-телефон бренда Ferrari. В этот момент селебрити была в Токио, но не отказывалась от мощностей своего iPhone.

Ким Кардашьян уже показывала поклонникам в Snapchat мобильный телефон розового цвета в виде раскладушки, который выпустили в далеком 2000 году. Бренд устройства весьма солидный и представляет собой компанию Ferrari, занимающуюся производством автомобилей класса люкс. Раскладушка продается и сегодня, а ее цена составляет 152 доллара.

По мнению экспертов, выбор Ким Кардашьян может спровоцировать новую моду на ретро-телефоны, ведь ее предпочтениям доверяют миллионы людей. С Ferrari теледива была замечена в Токио, но она продолжала использовать свой iPhone для социальных сетей и звонков. Видимо, старый мобильник в руках Ким является ничем иным, как желанием привлечь внимание.


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