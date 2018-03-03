В последний день зимы Баста тренировался до седьмого пота

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В последний день зимы рэпер Баста решил потренироваться до седьмого пота. Таким образом он решил сбросить свой лишний вес и подготовиться к лету. О забеге на беговой дорожке исполнитель рассказал фанатам на своей официальной странице в Instagram.

В подписи к публикации Баста написал, что последний день зимы наконец-то наступил. Затем он добавил, что это его новый маленький рекорд, указывая на цифры на дисплее тренажёра.

Данная публикация набрала больше 700 тысяч просмотров и больше 50 тысячи отметок «мне нравится». Фанаты Василия написали множество комментариев со словами похвалы. Они отмечали, что в последнее время рэпер сбросил много лишнего жира.