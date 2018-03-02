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Блогер Николай Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом»

Сегодня, 13:44

Известный блогер Николай Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом», которое ведет Максим Галкин, а гипнотизером выступает Иса Багиров. Свое мнение он записал в виде ролика и опубликовал на YouTube.

 По мнению Николая Соболева, на такого разряда шоу приходят звезды, о которых никто не вспоминает десять лет, или представители шоубиза, не пользующиеся большой популярностью и уважением. В ролике он вспомнил Прохора Шаляпина, Аркадия Укупника и Доминика Джокера. Блогер уверен, что целью появления на низкосортных проектах выступает пиар и ничего больше.

Николай Соболев отметил, что звезды сами позволяют себя загипнотизировать, чем занимается Иса Багиров. В качестве аналогии он напомнил 90-е годы и Анатолия Кашпировского, которому верили миллионы граждан. Соболев считает шоу «Звезды под гипнозом» настоящим обманом, но с задачей развлекать зрителя все справляются на ура.


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