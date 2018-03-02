Памела Андерсон не отрицает роман с Путиным

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Памела Андерсон рассказала о своих мужчинах и намекнула на роман с Владимиром Путиным. Такую информацию она дала британскому журналисту.

В интервью, которое популярная американская актриса Памела Андерсон дала британскому журналисту Пирсу Моргану, звезда откровенно рассказала о всех своих мужчинах. Актриса без стеснения поведала о романе с Джулианом Ассанжем, Хью Хефнером, а также намекнула, что имела любовную связь с российским президентом Путиным.

Сообщается, что интервью Андерсон дала в рамках проекта Моргана «История жизни», оно уже скоро появится в эфире. Сам ведущий заявил, что общение со звездой доставило ему массу удовольствий и раскрыло для него актрису с совершенно новой стороны.

Андерсон заявила, что знакома с Путиным с 2009 года. Их знакомство состоялось с того, что актриса отправила ему письмо с просьбой запретить ввоз в Россию кожи канадских тюленей, которые исчезают с нашей планеты. Звезда уверена, что президент РФ очень любит животных, о чем свидетельствуют его многочисленные фото с ними. Как известно, обращение с просьбой запретить в РФ ввоз шкур морских котиков Андерсон адресовала и Дмитрию Медведеву.

Напомним, что в качестве специального гостя Путин приглашал актрису на свою инаугурацию в 2012 году. Также Андерсон рассказала, что у нее в жизни были моменты, когда она оказывалась вместе с Путиным в одном месте.