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Катя Жужа показала соблазнительную грудь

Сегодня, 13:23

Катя Жужа, бывшая участница «Дома-2», показала поклонникам соблазнительную грудь. Свой ролик девушка опубликовала на странице в социальной сети Instagram.

На ролике Катя Жужа говорит: «Ребята, сейчас зашла в директ и прочитала много сообщений, что есть желающие забрать кошечку к себе домой. Я оставлю номер телефона, позвоните пожалуйста. Это ветврач, у которого она живет».

На видео прикреплен номер телефона специалиста и периодически выскакивает картинка кошки персикового оттенка. Помимо этого, Катя Жужа нежно обнимает маленькую рыжую собачку. Не животные привлекли глаза поклонников, а пышная грудь, которую Катя невзначай продемонстрировала в столь щепетильной и благотворительной теме. Ролик просмотрели более 12 тысяч подписчиков, и их количество растет с каждой минутой. Жужа любит удивлять своих фоловеров и не так давно она демонстрировала свои ягодицы.


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