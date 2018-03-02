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«Вечно пьяная»: сестры Зайцевы обозвали Волочкову алкоголичкой

Сегодня, 13:03

Популярные российские певицы сестры Зайцевы в эфире ток-шоу «На самом деле» оскорбили балерину Анастасию Волочкову. Прима отечественного балета назвала плохое материнство Татьяны Зайцевой главной причиной смерти сына Алексея, услышав в ответ упреки в алкоголизме.

Новыми героинями телепередачи «На самом деле» стали певицы сестры Зайцевы. В процессе съемок ведущий Дмитрий Шепелев поднял тему смерти сына Татьяны Зайцевой Алексея. Молодой человек не так давно скончался в Московском метрополитене, занимаясь паркуром и выполняя сложные акробатические трюки. Анастасия Волочкова, пришедшая на шоу в качестве эксперта, назвала мать скончавшегося Алексея главной виновницей трагического происшествия. Татьяна Зайцева постоянно гастролировала, не уделяя наследнику должного внимания, поэтому он и начал упиваться адреналином, заявила балерина.

Сестры Зайцевы молчать не стали, упрекнув Волочкову в алкоголизме. Журналисты постоянно ловят приму отечественного балета в нетрезвом состоянии, поэтому ей лучше следить за собой и своими детьми, заявили певицы.


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