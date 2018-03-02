В Южно-Сахалинске из-за погоды отменили концерт Бузовой

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Продолжается концертный тур Ольги Бузовой по Дальнему Востоку. Выступление 2 марта в концертном зале «Сити Холл» Южно-Сахалинска отменено из-за стихии. Ранимое сердце певицы разбито, соответствующий пост размещен в Instagram.

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова разочарована ситуацией с невозможностью проведения концерта в Южно-Сахалинске. Певица пыталась найти альтернативу транспорту, чтобы добраться в город. Однако ее постигла неудача. Метель, снег и мороз не дают певице выйти на сцену концертного зала «Сити Холл». Информацию об отмене концерта 2 марта в Южно-Сахалинске сообщила Бузова в своем микроблоге в Instagram.

«Я верю, что я смогу прилететь к вам совсем скоро. Мое сердце разбито, я так мечтала показать вам своё шоу #подзвукипоцелуев и согреться в эту стужу вместе с вами под ваши любимые песни», - подытожила артистка.

Поклонники артистки уже относят билеты в кассы города. Ранее мы писали о появлении у певицы Бузовой малыша.