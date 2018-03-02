Игорь Николаев поражен поступком ямальской поклонницы

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Известный певец Игорь Николаев был поражен поступком своей поклонницы из Ямалы, которая ради одной фотографии с ним преодолела 200 км на снегоходе.

Снимок со своей поклонницей Игорь Николаев опубликовал в своем микроблоге Instagram, рассказав небольшую предисторию фото. Оказывается, ямальская жительница, чтобы попасть на концерт своего кумира, который состоялся 1 марта, проехала на снегоходе "Буран" 200 км.

Помимо этого, певец также поделился фото с ледяной елкой, расположенной в аэропорту Салехарда, удивившись, что она до сих пор стоит и не растаяла. При этом, в нее вморожены монетки, которые находятся там, исходя из местной традиции - прилепить монетку на память.