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Тутта Ларсен узнала об измене мужа и потеряла ребенка

Сегодня, 11:25

Знаменитая ведущая Тутта Ларсен узнала об измене первого мужа Максима Галстьяна и потеряла ребенка. Такими подробностями жизни она поделилась с журналистами.

По словам Тутты Ларсен, она приходила домой после УЗИ и замечала волосы другой женщины на своей подушке. Женщина поняла, что ее первый муж Максим Галстьян изменял ей, несмотря на ожидание малыша. Мысли о ребенке отошли на второй план и нервы были на пределе, но судьба преподнесла новый удар.

На очередном УЗИ, когда срок беременности уже был приличным, врачи обнаружили порок сердца малыша, который не совместим с жизнью. Тутте Ларсен предложили прервать жизнь ребенка в утробе и она согласилась. После этого ей сказали, что она больше не сможет родить, но на данный момент у теледивы трое прекрасных деток. Справиться с неурядицами Тутте помогла вера и она рада, что первенец погиб до того, как она узнала его, привыкла к нему и прожила с ним несколько лет.


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