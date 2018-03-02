Елена Темникова пришла на передачу без юбки

Сегодня, 10:02

Певица Елена Темникова пришла на передачу «Вечерний лайк», которая выходит в эфирах телеканала «Музыка Первого», без юбки. Женщина была одета лишь в кроссовки и безразмерную короткую рубашку белого цвета, которая еле прикрывала интимные места Елены.

Поклонники девушки и специалисты в области моды отметили, что такой внешний вид действительно может соответствовать современным канонам моды. Однако белая рубашка была настолько коротка, что еле прикрывала интимные места Елены Темниковой. В некоторых ракурсах съёмки они и вовсе были напоказ.

Сама певица заявляет, что она носит одежду, в которой ей удобно и не загоняет себя в рамки моды и трендов. Также Темникова рассказала, что не любит туфли на каблуке и призвала девушек носить удобную обувь.