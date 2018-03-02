Ольга Бузова стала главным «хайпожором» в 2017 году

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Скандальная звезда Ольга Бузова заслуженно стала главным «хайпожором» в 2017 году. Опрос проводили среди читателей Леди Mail.Ru, за певицу проголосовали 8,881 тысяч юзеров.

На интернет-сайте популярного женского журнала Леди Mail.Ru провели конкурс, в рамках которого было представлено 14 номинаций. В качестве победителей выступали знаменитые звезды, а награды им присваивали посредствам голосования среди читателей. Так главным «хайпожором» 2017 года стала Ольга Бузова, которая оставила позади Юрия Дудя, Оксимирона, Егора Крида, Ксению Собчак, Николая Соболева и Филиппа Киркорова.

Все представители российского шоубиза уже привыкли, что теледива всегда берет свое и будет идти до конца, особенно в популярности. Также отметился и певец Дмитрий Маликов, который перегнал свою дочь Стефанию, а девушка не смогла получить ни единой из 14 наград.