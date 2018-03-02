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Семенович озвучила главную ошибку одиноких женщин

Сегодня, 09:25

Популярная певица Анна Семенович назвала главную ошибку, которую делают одинокие женщины. Такое заявление звезда сделала в интервью журналу «Вокруг ТВ».

Популярность Анны Семенович растет с каждым годом, а интерес мужчин к ней не угасает. В интервью изданию «Вокруг ТВ» звезда откровенно поделилась своими секретами и рассказала об основной ошибке, которую допускают одинокие женщины.

Певица убеждена, что женщине абсолютно не нужно искать мужчину целенаправленно, а затем соблазнять его. В первую очередь, женщина должна уделять время самообразованию и своей красоте, именно к таким леди и тянутся мужчины. Особое внимание нужно уделять путешествиям и культурным мероприятиям – необходимо посещать выставки, театр. Семенович уверенна, что женщина обязана знать несколько иностранных языков.

Каждая женщина просто обязана научиться уважать себя, ведь тогда ее будут уважать и мужчины, которые ценят в противоположном поле загадку, а их уверенность просто манит сильный пол. Самым неправильным для женщины является желание найти богатого мужа и удобно устроиться в жизни.


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