Голая фотосессия Алексис Рэн удивила отсутствием бикини

Вчера, 23:27

Новые голые фото популярной звезды в мире шоу-бизнеса шокировали поклонников полнейшим отсутствием бикини на теле. Алексис Рэн свои прелести закрыла бутонами цветов.

Знаменитая фотомодель в своей беседе с репортерами рассказала, что толчком в идее о голых фотоснимках стало ее постоянное стремление к экстравагантным съемкам. Она предстала перед оператором совершенно без бикини и другой какой-либо одежды. Позируя перед фотомейкером в достаточно откровенных позах, Алексис закрыла свои интимные места настоящими бутонами цветов.

При этом их она выбирала самостоятельно и это были экзотические редкие экземпляры. По мнению Алексис, она пыталась подчеркнуть свою красоту везде, делая намек на уникальность и неповторимость. Голые фото разлетелись по всем уголкам Сети. Поклонники наградили девушку миллионами симпатий и комплиментов, благодаря таким образом за красоту.