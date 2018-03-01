Фанатам "снесло крышу" новое платье Бейонсе на фото

Вчера, 23:35

Фанатам практически «снесло крышу» от нового откровенного наряда певицы Бейонсе. Девушка покорила даже самых отпетых скептиков и циников, продемонстрировал пышную грудь в миниатюрном декольте.

Певица Бейонсе шокировала пользователей социальной сети своим оригинальным нарядом. Мать троих детей в этот раз предпочла надеть ультракороткое платье с глубоким декольте. На фотоснимках, которые она опубликовала, фанаты заметили непринужденность в поведении кумира перед камерой. Видно было сразу, что женщина просто сама наслаждается своим внешним видом. По словам Бейонсе, она не собирается в будущем изменять стиль.

Исполнительница считает, что она не должна скрывать свою красивую грудь, стройные ноги, сексуальную попу и тонкую талию от посторонних глаз. После публикации ее фотокадр набрал множество лайков и комментариев. Фанаты просто потеряли дар речи от такого образа. Даже заядлые скептики и циники оценили платье вокалистки.