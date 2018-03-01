Анна Хилькевич мечтает стать мамой во второй раз

Вчера, 23:20

Известная звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич рассказала, что мечтает стать матерью еще раз и подарить дочери Арианне братика или сестричку.

Недавно Анна поведала, что ездила с семьей на отдых в Таиланд. Именно после поездки актриса осознала, что хочет второго ребенка. По ее словам, лучше было бы подарить Арианне сестричку, но и мальчика она тоже не против.

Девушка старается все свободное время посвящать двухлетней дочери. В своем маленьком возрасте девочка уже занимается гимнастикой и английским. Также Анна отдала ребенка на курсы песочной терапии. Она считает, что они помогают детям развиваться.

Актриса охотно поделилась новым достижением Арианны: малышка в Таиланде научилась плавать. Еще с ранних месяцев Хилькевич ходила с ней в бассейн, и на отдыхе девочка показала родителям настоящий мастер-класс.

Анна говорит, что муж также не против второго ребенка. Сама девушка ведет здоровый образ жизни и уделяет основное время семье.