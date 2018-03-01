Кети Топурия периодически гостит в доме экс-мужа ради отношений с дочкой

Вчера, 22:08

Певица Кети Топурия продолжает активно принимать участие в воспитании своей дочери вместе с бывшим мужем Львом Гехманом. Артистка часто гостит у мужчины, чтобы лишний раз не причинять девочке боль.

Брак Кети Топурии и Льва Гехмана треснул по швам. Но бывшие супруги договорились, что разрыв в их отношениях не должен задеть совместную дочь Оливию. Девочка продолжает жить в доме своего отца, а звездная мать очень часто приезжает и гостит у них некоторое время. В своей беседе с журналистами певица подчеркнула, что чувства к Льву лишь дружеские и теплые, они не враги. Она не будет наносить лишний раз травму дочери и отказываться от визитов в дом экс-супруга.

В Сети недавно появились слухи о том, что Кети завела роман с рэпером Гуфом. Она это не стала отрицать, но пока умалчивает о начале каких-то личных отношений. В интернете все чаще появляются их совместные фото. Хотя поклонники уже практически «свели» Топурию с новым кавалером, все же это не окончательно, так как звездные личности склонны к пиару.