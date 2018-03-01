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Анастасия Волочкова показала новые наручники для секса

Вчера, 21:58

Звезда российского интернета Анастасия Волочкова показала подписчикам новый экспонат из коллекции «БДСМ-игрушек для взрослых». На фото звезда демонстративно выкладывает наручники.

Экс-балерина Анастасия Волочкова снова дразнит подписчиков откровенными снимками и провоцирует жаркие споры. В своём Instagram звезда показала новый экспонат БДСМ-коллекции: чёрные меховые наручники. Анастасия, вероятно, так ими гордится, что опубликовала сразу два снимка с ними. Оба раза «игрушка» оказывалась в центре кадра. Чтобы спровоцировать ещё большую бурю негодования, Волочкова сфотографировала наручники не в спальне, а в прихожей и у рояля.

Очевидно, что провокация удалась. На балерину обрушился шквал язвительных и недовольных комментариев: «Что с наручниками? Они меняют свое местоположение? Или так задумано?». Многие пользователи сети иронизируют и спрашивают у артистки, когда она уже покажет плётку. Пока что балерина показала только малую часть своей коллекции «взрослых игрушек»: в конце февраля она публиковала фото розовых наручников в спальне.


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