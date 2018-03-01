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Вдову Алексея Петренко обвинили в привороте покойного актера

Вчера, 21:58

Вдову киноактера Алексея Петренко окружили скандальной историей. Старшие дети ее покойного супруга утверждают, что женщина использовала черную магию и приворожила их отца.

 Талантливый киноактер Алексей Петренко за свою жизнь имел несколько официальных браков. Последним из них стал союз с Азимой Абдумамимовой. Хотя эта женщина уже успела стать вдовой, так как ее супруг умер, ее не оставляют в покое скандальные истории, одна из которых вырвалась наружу и получила общественную огласку. Дело в том, что дети покойного, которых он успел завести с предыдущими женами, обвинили Азиму в практике черной магии. Они говорят, что она смогла приворожить их отца.

За период супружеской жизни Азима и Петренко родили дочь Меланию. Хотя в студии «Прямого эфира» прозвучало сообщение, что биологическим отцом девочки является персональный водитель актера. Улугбек Сулейманов сам рассказал эти сведения перед зрителями. Вдова считает, что так его настроили дети, имеющие к ней претензии.


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