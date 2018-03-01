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Бывший участник "Дома-2" отбил поклонников у Бузовой

Вчера, 20:48

Денис Ковалев, бывший участник реалити-шоу «Дом-2», раскритиковал концерт Ольги Бузовой в Хабаровске. Он отбил у певицы ее поклонников, а само мероприятие прошло для него безэмоционально.

 Недавно в Хабаровске прошел концерт российской певицы Ольги Бузовой. Денис Ковалев посетил мероприятие, о чем рассказал на своей странице в Instagram. Экс-участник телепроекта «Дом-2» отнесся к выступлению с высоким уровнем критики, рассказав, что положительных эмоций концерт у него не вызвал. Поведение самой Бузовой он назвал «лицемерной милотой», к которой привык еще во времена участия на реалити-шоу.

Ковалев рассказал и о том, что публика на концерте изъявили массовое желание с ним сфотографироваться, но даже это не смогло выправить его настроение от мероприятия. Единственным позитивным моментом на концерте Бузовой Денис назвал танцоров.

Стоит отметить, что и многие подписчики Ольги Бузовой отнеслись к концерту негативно, назвав его скорей развратом, а не творчеством.


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