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Мария Лиман опубликовала фото в сексуальном белье в сетку

Вчера, 20:02

Мария Лиман на своем профиле в соцсети Instagram опубликовала новую фотографию, на которой девушка позирует в нижнем белье черного цвета. Модель из России показала сексуальные спортивные ягодицы в колготках в сетку.

 Под публикацией модель написала о нескольких сторонах медали. Девушка твердит своим фанатам, что в любой момент «все может поменяться». Такая подпись возле довольно интимного снимка, который сделан возле больших зеркал с лампами.

На фото Мария Лиман смотрит на свое отражение в зеркале, демонстрируя черное кружевное белье. Лиман может похвастаться большими бедрами и осиной талией. Как только Мария выложила публикацию, за небольшой промежуток времени запись лайкнули несколько сотен фолловеров в Instagram. В комментариях посыпалась куча комплиментов в сторону Марии. Поклонники очень любят внешность модели. Особенно фанаты оценили подтянутые ножки Лиман.

Ранее Мария Лиман надела просвечивающееся нижнее белье для очередной публикации в Интернете.


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