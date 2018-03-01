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Бывшая участница «Дома-2» демонстрирует ягодицы случайным прохожим

Вчера, 19:52

Звезда телепроекта «Дом-2» Катя Жужа демонстрирует свои ягодицы из окна прохожим. Она показала фото в весьма пикантной позе.

Телеведущая и светская львица Катя Жужа показала подписчикам в Instagram фото в нескромной позе. На снимке девушка в обтягивающих кожаных леггинсах, красиво изогнувшись, лежит на подоконнике спиной к окну, а её ягодицы выставлены напоказ всем прохожим. Девушка рассказала, что находится в стоматологической клинике и ждёт своей очереди на «прекрасном подоконнике».

Пикантная поза принесла Жуже больше 13 тысяч «лайков» за 3 часа. Поклонники положительно отнеслись к публикации звезды, под фото нет критических комментариев. Сколько прохожих успели оценить прелести телеведущей, пока она ждала свою очередь, неизвестно.


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