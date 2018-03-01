С груди Натальи Фриске на отдыхе съехал лифчик

Вчера, 19:31

Младшая сестра скончавшейся Жанны Фриске сейчас находится на отдыхе в Соединённых штатах Америки. Недавно Наталья опубликовала на своей официальной странице в Instagram фото в купальнике, который съехал с пышной груди.

Практически целую неделю назад Наталья Фриске опубликовала в своём Instagram фотографию из аэропорта. В публикации она написала, что летит «на встречу с морем». Однако куда и как – женщина так и не сообщила.

Её фанаты довольно-таки долгое время гадали, куда же поехала сестра популярной певицы. Однако спустя некоторое время Наталья опубликовала снимок из Майами, а затем появилось фото и с пляжа, на котором женщина сидела на песке, а также загорала.

Самые наблюдательные и любопытные пользователи подметили, что с груди Натальи Фриске сполз купальник. Однако большая часть фанатов на это не обратила внимание. Подписчики и фанаты стали желать сестре певице отличного отдыха и давать советы по отдыху.