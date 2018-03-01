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"Время и Стекло" анонсировали новую песню

Вчера, 19:54

Надежда Дорофеева, солистка группы «Время и Стекло», сообщила подписчикам, что 2-го марта состоится выход новой песни. Подписчики с нетерпением ожидают подробности песни, как и саму композицию.

 Надежда рассказала и о том, что новое музыкальное произведение группы получило название «ТОП». Клип появится на официальном канале группы «Время и Стекло» на YouTube, а песня начнет играть на всех популярных FM-волнах. Как и всегда, Дорофеева исполняет песню с Алексеем Завгородним. Подписчики не сомневаются в том, что композиция сразу станет хитом и подарит много позитива поклонникам украинского коллектива. «Я ещё от "не тролль" не отошла, а тут уже что-то новенькое нарисовалось», «О Боже мой! Мне название уже нравится!», - прокомментировали анонс подписчики.

Стоит отметить, что вышедшая ранее композиция «Тролль» заняла 7 место в мировом рейтинге по версии сервиса «The Pudding», а видео к песне набрало более 90 миллионов просмотров.


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