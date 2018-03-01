Сын Михалкова раскрыл имя своего сына

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Сын выдающегося режиссёра Никиты Михалкова раскрыл имя своего сына. Ему дали греческое имя.

Степан Михалков рассказал, что в феврале у него появился долгожданный наследник. Хотя ребёнок и появился ещё 22 февраля, сын Никиты Михалкова до сих пор так и не держал его на своих руках. Он сообщил, что ребенка решили назвать Фёдором, в честь Ушакова, настоящего воина, которого канонизировали в 2000 году. Степан также рассказал, что мать новорождённого отлично справляется со своими обязанностями. Он даже заявил, что у неё особый материнский дар и талант. Сейчас Александре Михалковой 25 лет, она восстанавливается после родов. Её родители и другие родственники активно помогают.