Эвелина Блёданс снялась в рекламе колготок с колбасой в руках

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Популярная телеведущая Эвелина Блёданс всегда славилась своим тонким чувством юмора, что не раз выручал артистку. Недавно Блёданс снялась в рекламе с колбасой в руках, которую многие пользователи Сети посчитали сомнительной.

Эвелина Блёданс в своем микроблоге в сети Instagram опубликовала видео, в котором прорекламировала колготки для женщин. И сделала это артистка необычным способом. Телеведущая сравнила девушек в неудобных колготках с перетянутой колбасой, которые отпугивают мужчин.

В комментариях многие высмеяли саму рекламу, некоторые посчитали её достаточно креативной: «Реклама жесть», «Ну и реклама, Эвелина от вас не ожидала», «Очень даже креативненько», «Я их называю: девочка-ливер», «Правду говорит, прикольная реклама».