Звёзды запустили флешмоб в поддержку Собчак с хэштегом "Женщины вместе"

Сегодня, 12:15

Знаменитости запустили флэшмоб «Женщины вместе» в поддержку Ксении Собчак. Как сообщается, многие звезды российского шоубиза поддержали свою коллегу после происшествия на дебатах.

После того, как Владимир Жириновский публично назвал Собчак дурой и проституткой, многие звезды осудили его поведение в прямом эфире и выразили поддержку Ксении Собчак.

Яна Рудковская в своем сообщении заявила, что высказывания Жириновского находятся на уровне бомжа с вокзала. Помимо этого, Рудковская считает, Жириновский оскорблял Собчак не столько как оппонента на выборах, а как женщину и журналиста.

Лера Кудрявцева, которая также выступила в поддержку Собчак, назвала поведение Владимира Жириновского позором, заявив, что недопустимо считать женщин «людьми второго сорта».

Помимо этого, Ксению Собчак поддержала ее коллега по Дом-2 Ксения Бородина, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и даже певец Сергей Лазарев не прошел мимо хэштега «Женщины вместе», высказавшись в поддержку Собчак.

Сама же Ксения Собчак уже успела поблагодарить всех участников и зачинателей данного флэшмоба, сказав «спасибо за солидарность и поддержку».