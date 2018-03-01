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Вадима Козаченко суд обязал выплачивать алименты сыну

Сегодня, 12:10

Вадим Козаченко проиграл судебный процесс со своей бывшей женой Ольгой. Суд обязал певца выплачивать алименты несовершеннолетнему сыну Филиппу и, вдобавок, отдельно экс-супруге.

Скандальная тяжба длилась с конца лета прошлого года. Козаченко обвинял Ольгу в изменах и утверждал, что он не верит в свое отцовство. Друзья певца подтверждали его порядочность, которая не позволила бы без весомых причин уклоняться от выплат своему ребенку. В первом исковом заявлении Ольга запросила ежемесячную сумму выплат в 100 тысяч рублей.

Адвокаты Вадима представили суду кассовые чеки покупок бывшей супруги артиста. В них фигурировал дорогой алкоголь, противозачаточные средства и обувь элитных брендов. Ольга опровергала свое пристрастие к спиртному. Судья, после прения сторон, вынес решение. Козаченко обязан ежемесячно отсылать 13 тысяч рублей на сына и 18 тысяч рублей лично бывшей супруге. Пока певец не прокомментировал ситуацию.


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