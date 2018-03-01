Ольга Орлова испытывала сильнейшие мигрени после голодания

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Знаменитая Ольга Орлова испытывала сильнейшие мигрени после того, как попробовала метод голодания для стройности. Теледива смогла прожить без еды четыре дня и поняла, что это больше вредит организму, чем очищает его.

Ольга Орлова рассказала, что ради потери пары килограммов была готова на все. Так она решила испытать голодание, которое в ее жизни продлилось четыре дня. Теледива стала замечать, что у нее начались мигрени, упадок сил и ухудшение настроения, но она не потеряла ни единого грамма.

Сейчас в выборе диеты звезда экрана не такая смелая. Она предпочитает полноценное питание, исключив из своего рациона сладкое, жирное и жаренное. Также важно употреблять пищу маленькими порциями. Помимо этого, Ольга Орлова давно практикует различные спортивные программы и любит экспериментировать в спортзале, что прекрасно сказывается на ее фигуре.