VistaNews.ru


Алена Хмельницкая призналась, как дети приняли ее молодого избранника

Сегодня, 10:11

Алена Хмельницкая в 47 лет решилась на кардинальные перемены в своей жизни и предала гласности близость с 35-летним Александром Синюшаным. Актриса при этом поведала поклонникам, как ее дети приняли молодого возлюбленного. Оказалось, что с пониманием.

Хмельницкая рассказала историю развития своего романа с Синюшиным со всеми подробностями. По-видимому, Алене надоело узнавать факты о своей личной жизни из слухов в социальных сетях. Актриса, еще, будучи замужем за Тиграном Кеосаяном, встречалась с Александром в общей компании, которая в одно и то же время отдыхала на Лазурном берегу. Три года назад, после развода с режиссером, отношения Хмельницкой и Синюшина стали близкими.

По словам актрисы, ее младшая дочь Ксюша, которой недавно исполнилось семь лет, спокойно отнеслась к появлению в жизни мамы другого мужчины. Более того, девочке нравится играть с дядей Сашей в разные игры. Старшая дочь 23-летняя Саша поступила мудро. Она не стала спрашивать мать, собирается ли она выходить замуж, а восприняла ситуацию спокойно и с пониманием.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.