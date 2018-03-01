Алена Хмельницкая призналась, как дети приняли ее молодого избранника

Сегодня, 10:11

Алена Хмельницкая в 47 лет решилась на кардинальные перемены в своей жизни и предала гласности близость с 35-летним Александром Синюшаным. Актриса при этом поведала поклонникам, как ее дети приняли молодого возлюбленного. Оказалось, что с пониманием.

Хмельницкая рассказала историю развития своего романа с Синюшиным со всеми подробностями. По-видимому, Алене надоело узнавать факты о своей личной жизни из слухов в социальных сетях. Актриса, еще, будучи замужем за Тиграном Кеосаяном, встречалась с Александром в общей компании, которая в одно и то же время отдыхала на Лазурном берегу. Три года назад, после развода с режиссером, отношения Хмельницкой и Синюшина стали близкими.

По словам актрисы, ее младшая дочь Ксюша, которой недавно исполнилось семь лет, спокойно отнеслась к появлению в жизни мамы другого мужчины. Более того, девочке нравится играть с дядей Сашей в разные игры. Старшая дочь 23-летняя Саша поступила мудро. Она не стала спрашивать мать, собирается ли она выходить замуж, а восприняла ситуацию спокойно и с пониманием.