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Кристина Орбакайте опубликовала фото в странной юбке

Вчера, 21:36

Певица Кристина Орбакайте удивила поклонников странной юбкой. Поклонники считают, что её сшили из тюля.

Известная российская певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников фото в новом образе. Певица опубликовала в Instagram снимок с модного мероприятия, где на ней надета пышная бежевая юбка из ткани, похожей на тюль, с серебряной окантовкой и узором из звёзд. В дополнение к ней певица надела рубашку песочного цвета и светлые сапоги. В подписи к публикации Орбакайте отметила, что это дизайнерская юбка Elisabetta Franchi.

Некоторые комментаторы решили съязвить: «Юбка из тюля». Но большинству образ певицы понравился: «Очень красивая, стильная, потрясающая и сексуальная. Посмотрите вокруг, какая безвкусица, как одеваются артисты, как выглядят», «Кристиночка , ты такая женственная, милая, очень, очень нежная ( и совсем не снежная). Счастья вашей семье».


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