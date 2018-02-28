Тата Блюменкранц ляжет под нож хирурга ради мужа

Вчера, 21:28

Валерий рассказывает, что с детства восхищался пышногрудыми девушками, теперь он радуется тому, что у его жены будет такая же. Тата Блюменкранц решилась лечь под нож хирурга ради мужа.

Так как еще мальчишкой Валерия привлекали пышные формы, он решил подарить сертификат на хирургическою операцию своей жене. Стоит напомнить, что недавно у счастливой семейной пары, а так же звезд телешоу «Дом-2» - Таты и Валерия Блюменкранц родилась очаровательная и прекрасная дочка Беатриса. На данный момент Тата готовится к операции, без капли сомнения и страха готова лечь под нож хирурга.