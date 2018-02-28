Гаянэ Багдасарян с обнаженной грудью призвала наслаждаться жизнью

Вчера, 21:22

Гаянэ Багдасарян на фото с обнаженной грудью, прикрытой рукой, призвала фанатов наслаждаться жизнью.

Модель Гаянэ Багдасарян в своем Instagram опубликовала новое сексуальное фото, на котором девушка предстала с обнаженной грудью, которую изящно прикрывает своей рукой. Девушка обратилась к своим подписчикам с призывом радоваться и наслаждаться жизнью, попросила научиться прощать всех людей и не сосредотачиваться на плохом, ведь ненужный груз лишь затормозит дальнейшее формирование новых целей.

Восторженные поклонники высоко оценили не только наставления модели, но и ее внешность. Из-за того, что на красавице были одеты лишь черные трусики, подписчики оценили фигуру и внешность девушки, высказав в комментариях множество комплиментов и слов восхищения. Особое внимание привлекали не только обнаженная грудь, но и аккуратный пирсинг в области пупка, а также пышные яркие губ модели, которые придали фотографии своеобразный лоск.