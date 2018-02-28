«Взрослый и мужественный»: Поклонники сравнили фотографии Лазарева с 7-летней давностью

Вчера, 21:08

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram видео с двумя версиями себя. Поклонники пытаются понять, что изменилось в певце за 7 лет.

На странице знаменитого российского певца Сергея Лазарева появилось новое видео. Певец сравнивает два своих фото: 2011 и 2018 года. Под публикацией он написал: «2011 против 2018! Какой вариант вам нравится больше?». Поклонники начали наперебой делиться мнениями. Меньше чем за 10 минут под видео появилось больше 270 комментариев.

Подписчики разделились во взглядах. Кто-то сразу написал, что разницы никакой не видит и даже не может отличить, где 2011 год, а где 2018: «Похоже, что Сергей живёт в холодильнике», «Называется найди 10 отличий». Другие поклонники оказались внимательнее: «Со временем Вы только красивее стали», «Сергея года только красят». В целом, в комментариях преобладает мнение, что Сергей выглядит отлично, а годы только добавили ему зрелости и мужественности.