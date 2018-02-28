Полину Гагарину не смогли отличить от дочери

Вчера, 20:59

Полина Гагарина опубликовала в Instagram уникальную фотографию. Подписчики не смогли отличить мать от дочери.

Известная российская певица Полина Гагарина разместила в интернете свою детскую фотографию. Так же она рассказала о том, какой парк Москвы является ее любимым, а её детство и школьные годы прошли именно в этом парке. Она отметила, что за то время, которое она проводила в парке, сам он не менялся, однако последним летом она была удивлена глобальной перестройке ее любимого места. Она очень рада таким изменениям, которые по ее мнению пошли только на пользу, сколько бы разговоров и не было о вечной стройке. Она поделилась тем, что часто гуляет с ребенком по улицам парка, ставшего «крутым и современным».

«Какая вы красивая девочка, милота. Да очень хорошие слова, кто бы, что не говорил, а Москва растёт!», - согласились с ней поклонники», - поддержали певицу ее поклонники. Часть подписчиков не смогла отличить детское фото Гагариной от ее дочери: «Мия то как подросла».