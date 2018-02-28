Эмбер Херд случайно показала новый подарок Илона Маска

Вчера, 21:02

Недавно папарацци удалось засечь Эмбер Херд рядом с новым подарком Илона Маска - автомобилем Tesla, стоимость которого превышает $800 тысяч долларов.

Как известно, Эмбер Херд и Илон Маск уже долгое время не в состоянии определиться и разобраться в своих чувствах. Они уже давно то ходят вместе на романтические ужины, то заявляют о том, что расстались. Однако, один из подарков предпринимателя, которых было не мало, до сих пор приносит удовольствие Херд.

Журналистам удалось засечь актрису рядом с новым, эксклюзивным автомобилем Tesla, с которым ранее её не замечали. Очень вероятно, что совсем скоро фанаты пары смогут увидеть общие фото Эмбер и Илона.

Очень сложно назвать точную стоимость автомобиля, однако однозначно она превышает сумму в $800 тысяч долларов.