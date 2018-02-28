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Вера Брежнева заговорила о проблемах ВИЧ

Вчера, 20:37

Поп-певица Вера Брежнева в социальной сети затронула проблему ВИЧ-инфекции. Она призвала ВИЧ-инфицированных подростков узнать больше о проблеме.

Известная певица Брежнева разместила видео на своей странице в Instagram. Она обратилась ко всем подросткам, инфицированным ВИЧ, а так же к тем, кто не равнодушен в данном вопросе. Она спрашивает у своих подписчиков, знают ли они, что большинству больных ВИЧ приходится скрывать свой статус относительно заболевания. По ее мнению, в обществе сложилось неправильное мнение об этой проблеме, которое обросло слухами. Певица призвала всех на прямой эфир #ТыНеОдинок.

Основная часть подписчиков отнеслась к данному заявлению с положительной стороны, посчитав тему действительно важной для обсуждения. «Такая умница Вера! Так необходимо давать нужную информацию об этой болезни и не только молодым! Надо всем знать об этом!», - поддержали Брежневу ее подписчики.

Стоит отметить, что Вера Брежнева является послом доброй воли ЮНЭЙДС.


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