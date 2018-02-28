Вчера, 20:22

Ксения Собчак живет вместе с Иваном Ургантом, Никитой Михалковым и некоторыми другими отечественными звездами. Имеется в виду проживание в популярном ныне «Клубном доме», расположенном на Смоленском бульваре.

Российские представители шоу-бизнеса, востребованные актеры и модные писатели предпочитают селиться компактно в наиболее престижных местах столицы. Это касается как «Клубного дома», где поселилась Собчак с мужем, так и жилого комплекса «Триумф-Палас» на западе Москвы. Там свили себе «гнездышки» такие знаменитости, как Алсу, Марина Зудина, МакSим, Дима Билан и другие представители сферы развлекательных услуг.

Конечно же не теряет популярности среди российских звезд и творческой интеллигенции знаменитая монументальная высотка на Котельнической набережной. Детище гигантомании Сталина давно привлекает внимание кинодеятелей. Этот дом попал на экраны во множестве фильмов, например, «Москва слезам не верит» и «Брат-2». Сейчас в высотке живет Дмитрий Нагиев, Вили Токарев и многие другие узнаваемые личности.