VistaNews.ru


Видео бывшей участницы "Дома-2" назвали "показухой"

Вчера, 20:21

Нелли Ермолаева опубликовала видео поздравления акушер-гинеколога, принимавшей её роды. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и не подумала оставить коляску, заходя в помещение. Подписчики назвали публикацию «показухой».

 «Приехали поздравлять нашего врача», - гласит текст публикации Нелли в Instagram. На видео Ермолаева с коляской и своим мужем приходят в медицинский центр «W2W». Отец ребенка несет цветы в подарок врачу. Семейная пара светится от счастья и искрит улыбками.

Однако подписчики экс-участницы «Дома-2» отреагировали на видео не однозначно. Часть поклонников Нелли поздравляли ее и желали счастья. Вторая половина отметила то, что снимать каждый момент жизни, изображая счастье – неестественно и далеко от правды. Так же их возмутило то, что пара зашла с коляской в помещение, даже не подумав ее оставить. «Интересно, не надоедает ли жизнь под прицелом камер и насколько хватает терпения?», - поинтересовались подписчики.

Напомним, что недавно Нелли Ермолаева рожала в Майами в медицинском центре «W2W».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.