Водянова в свой 36-ой день рождения порадовала всех "эпатажным" фото

Вчера, 20:00

Супермодель Наталья Водянова отметила свой 36-ой день рождения неожиданным фото в Instagram. Некоторые поклонники знаменитости уже успели окрестить этот снимок «эпатажным».

Сегодня нижегородской красотке исполняется 36 лет, однако она может с легкостью дать фору множеству 20-летних моделей. Даже на праздничном снимке Натальи отчетливо видно, что она красавица не только внешне, но и в душе. Это явно выдает блеск ее глаз. Стоит отметить, что у Натальи уже пятеро детей, но она по-прежнему поддерживает отличную форму.

Кроме того, что Наталья Водянова прекрасна как женщина и как мать, она также основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который занимается помощью детям и строит «общество, открытое к людям с особенностями развития».

Также в день рождения Наталью не обошло стороной внимание со стороны одного из главных мужских журналов MAXIM. Редакторы журнала наградили Наталью Водянову званием «Секс-символ недели», попутно окрестив ее «главной топ-моделью Всея Руси».