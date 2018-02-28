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«Для тебя, мой друг Харлашка!»: Батрутдинов оригинально поздравил Гарика Харламова с днем рождения

Вчера, 20:21

Сегодня резиденту Comedy Club Гарику «Бульдогу» Харламову исполнилось 37 лет. Друг и коллега Тимур Батрутдинов очень оригинально поздравил его с этой датой.

 Батрутдинов в Instagram опубликовал целое стихотворение, начинающееся со слов «Для тебя, мой друг Харлашка!» Артист отметил, что дружат они с Харламовым очень долго, и много всего произошло за это время. «Был и юмор, был и смех, было не до смеха», - ностальгировал Батрутдинов. Он подчеркнул, что несмотря на разные перипетии, они остались друзьями, подчеркнув, что Харламов всегда и во всём готов помочь по первому звонку, как сообщает VistaNews.

Батрутдинов также сравнил именинника с голливудским актёром Мэттом Дэймоном, отметив, что первый – лучше. У себя в Instagram Гарик Харламов поблагодарил всех, включая Батрутдинова, за поздравления, подчеркнув, что очень рад такому отношению к себе и пожелав всем, кто его поздравлял, всего самого хорошего.


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