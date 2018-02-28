Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич сегодня родила дочку

Вчера, 19:23

Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич поделилась фотографией с новорожденной дочкой прямо из родильного зала.

Потомственная ведьма, ведунья и ясновидящая из Петербурга Елена Ясевич получила признание и популярность после участия в «Битве экстрасенсов» 2011 года, где ей досталась «рука» 12-го сезона шоу.

У 39-летнего экстрасенса все хорошо и на личном фронте. Сегодня, в последний день зимы, женщина второй раз стала мамой. На своей странице в Instagram счастливая женщина поделилась фотографией со своей новорожденной дочкой прямо из родильной палаты, и в посту познакомила своих подписчиков с Татьяной Валерьевной, с которой они вместе проводят последний зимний день, и вступили в счастливую жизнь. Женщина сообщила, что чувствует себя хорошо и сейчас отдыхает после перенесенного стресса в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Напомним, что о своей второй беременности Ясевич сообщила еще 1 августа, выложив снимок УЗИ, и написав, что в этот день ее малыш впервые помахал ей ручкой.